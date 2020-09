CELANO. LA CITTA’ PIANGE LA MORTE DI DOMENICO CARUSI, AVEVA 59 ANNI

E’ morto a 59 anni Domenico Carusi, esponente storico della sinistra celanese.

Una notizia che ha suscitato immediatamente profonda commozione in tutta Celano, dove Carusi era molto conosciuto non solo per la sua militanza politica, ( era un dirigente del PD cittadino), ma anche per l’attività di geometra.

E’ morto nel sonno, a trovarlo privo di vita la moglie questa mattina.

Molti gli attestati di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia di Carusi, che lascia la moglie Vincenzina e le figlie, Alina e Adriana.