CELANO. LA CITTÀ SI TINGE DI ROSA. IANNI: DOMENICA 24 LA GIORNATA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO CON VISITE GRATUITE ALLE DONNE

In occasione dell’ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’amministrazione comunale di Celano ha organizzato una Giornata di sensibilizzazione e prevenzione del carcinoma in collaborazione con la LILT AQ (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Lo slogan scelto è “Prima le Donne”. L’iniziativa si svolgerà all’interno della Sala Conferenze dell’Auditorium Enrico Fermi di Celano. Si parte alle ore 10:30 con una conferenza sul tema “Prevenzione e diagnosi precoce alla mammella”, alla quale parteciperanno il Dott. Antonio Addari, Presidente Provinciale LILT AQ, la Dott.ssa. Emma Massimi, Chirurgo Ospedale Civile di Avezzano, il Vice Sindaco Piero Ianni, proponente dell’iniziativa, l’Avv. Silvia Morelli, Presidente del Consiglio comunale e la Dott.ssa Antonella De Santis, Assessore alla Sanità e Salute.

A fine conferenza, dalle ore 12:00 e fino alle ore 13:00, il Dott. Antonio Addari sarà a disposizione di tutte le donne, residenti nel Comune di Celano, che rientrano nella fascia d’età 35-55 anni, le quali potranno sottoporsi a visita e ecografia senologica gratuita. Dopo una breve pausa pranzo le visite riprenderanno alle ore 14:00 per terminare alle ore 18:00.

“Questo è un appuntamento importante per la nostra Città e per la tutela della salute delle nostre concittadine – dichiara il Vice Sindaco Ianni. In Italia il tumore alla mammella colpisce ogni anno decine di migliaia di donne ed è il cancro più frequente tra loro. La prevenzione rappresenta il primo strumento che ognuno di noi può e deve mettere in atto per evitare rischi, malattie e salvarsi la vita. Una diagnosi tardiva purtroppo può compromettere la qualità di vita, quindi invito tutte le donne di età compresa tra i 35 ed i 55 anni, a partecipare attivamente non solo alla visita senologica gratuita, ma all’intera giornata, in modo da creare e aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione, in modo da ridurre sempre di più il numero di casi. Per l’occasione, le sere del 23 e 24 ottobre, illumineremo simbolicamente di rosa Piazza IV Novembre, cuore della città e l’ingresso dell’Auditorium E. Fermi, dove si svolgerà l’iniziativa.”

Per informazioni e prenotazioni sulle visite senologiche contattare il numero 0863/7954237 dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30.