CELANO, LADRI D’APPARTAMENTO IN AZIONE

Celano. Tentativo di furto in un abitazione in via Cicivette. I ladri sono stati fermati nel loro intento criminoso dall’antifurto che si è immediatamente azionato. Sul posto sono presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dal Luogotenente Pietro Finanza, e gli agenti della Polizia Locale.