CELANO. LADRI IN AZIONE IN VIA PORCIANO, RUBATI OGGETTI IN ORO

Il fatto è accaduto la scorsa sera quando, in via Pociano, strada adiacente via Granatieri di Sardegna, i ladri hanno colpito in un abitazione della zona.

Questi malviventi sono entrati in casa forzando una finestra, una volta dentro hanno messo tutto sottosopra e portato via alcuni monili in oro.

A dare l’allarme i proprietari che una volta rientrati hanno trovato tutto fuori posto.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Celano ai quali è stata presentata una denuncia.