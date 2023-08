CELANO. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGNA GLI ATTESTATI AGLI STUDENTI CHE HANNO OTTENUTO LA BORSA DI STUDIO

ASSESSORE CARUSI: UN RICONOSCIMENTO PER I RAGAZZI E UNO STIMOLO AFFINCHÉ PROSEGUANO IL LORO PERCORSO FORMATIVO

Anche quest’anno il Comune di Celano ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli per l’eccellente percorso scolastico e per gli ottimi risultati conseguiti nell’anno 2022/23. La cerimonia di consegna è avvenuta in una Sala Consiliare per l’occasione gremita di genitori e di familiari dei 24 studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che hanno ottenuto il massimo risultato agli esami di licenza media e di maturità.

“Le borse di studio concesse dall’Amministrazione Comunale e l’attestato che vi verrà consegnato nel corso di questa cerimonia, rappresentano il riconoscimento al merito dei risultati conseguiti grazie al vostro impegno e alla vostra passione. Ci auguriamo che possano stimolarvi a fare sempre meglio”.

Con questo augurio Lisa Carusi, assessore all’Istruzione del Comune di Celano e promotrice dell’iniziativa, ha accolto insieme al Sindaco Settimio Santilli, al presidente del Consiglio comunale Silvia Morelli e ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche coinvolte, i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto in Sala Consiliare l’attestato di merito per i brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico 2022/2023.

La cerimonia di consegna degli attestati è stata aperta dal Presidente del Consiglio Silvia Morelli. Dopo un breve ma significativo saluto istituzionale è stata la volta dell’assessore Carusi e del Sindaco Santilli che hanno espresso soddisfazione e compiacimento per “l’impegno e per il percorso di formazione che i ragazzi premiati stanno svolgendo con passione e dedizione”.

“La vostra applicazione nello studio rappresenta un contributo significativo per costruire il futuro della nostra comunità. Complimenti a voi, alle vostre famiglie e ai docenti che vi stanno accompagnando in questo cammino di crescita” – ha concluso l’assessore Carusi.