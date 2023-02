CELANO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA GLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI ATER.

Grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale si apre un concreto spiraglio per la risoluzione della vicenda riguardante alcuni inquilini degli alloggi popolari di proprietà dell’ATER. Si è tenuto questa mattina, nella Sala Consiliare del Municipio, un incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale, con questi e i funzionari Ater.

La riunione promossa dal Sindaco Settimio Santilli aveva come ordine del giorno la spigolosa vicenda riguardante alcuni inquilini che, in vista degli imminenti lavori di messa in sicurezza e di ristrutturazione delle abitazioni, non vorrebbero lasciare, nemmeno provvisoriamente, la residenza abituale, in quanto non avrebbero al momento sistemazioni alternative. L’inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili è previsto per il prossimo mese di maggio. Sono state ascoltate le loro esigenze ed avanzate agli stessi le soluzioni per un alloggio temporaneo per i tempi strettamente necessari alla conclusione dei lavori, ferma restando la necessità degli interventi per case in stato di degrado assoluto, di pericolo di incolumità pubblica e su cui non si agisce ormai da quasi 70 anni.

Gli interventi previsti saranno i seguenti: lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti via Risorgimento nn.10-12-16-18 per Euro 445.476,59; miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti in Celano, via delle Libertà nn. 12-14-16-18 per Euro 441.405,10; interventi di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti in Celano, Piazza Caduti 30 Aprile n. 29 per Euro 453.547,90. Per un importo complessivo di circa 1 milione e 400 mila euro.

Ater si accollerà le spese dei traslochi di mobilio e loro custodia, dei costi di affitto che gli inquilini dovranno sostenere sia che questi trovino provvisoria ospitalità presso parenti o in locazione un’altra abitazione privata. Le parti si sono aggiornate al prossimo 13 marzo per un nuovo incontro definitivo e risolutivo, ma i presupposti per chiudere la vicenda ed iniziare i lavori ci sono con la collaborazione di tutti.