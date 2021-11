CELANO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA FOGNARIO VIA DELLA TORRE, VIA DEI MORTI, VIA CHIUSA LE FOCI, VIA CICIVETTE

Una città più giusta e a misura d’uomo. Con la trasmissione degli atti amministrativi a CDP, infatti, l’Amministrazione Santilli ha risolutivamente dato il via libera al progetto definitivo della realizzazione dell’impianto fognario che interesserà di tutto il quadrante sud/ovest della città. L’opera pubblica era già parte integrante del programma elettorale, ritenendola importante dal punto di vista ambientale e igienico-sanitario.

L’impianto, che a regime andrà a servire 1293 abitanti equivalenti, si estenderà per 8.231 ml e avrà un costo di 2.778.732,19 euro. Per quanto concerne il tracciato della rete fognante sono previsti interventi alla rotonda dinanzi al Palazzetto dello sport, attraversando tutta via Della Torre e la Strada provinciale 19 Ultrafucense fino all’impianto di sollevamento della rotonda a Borgo Strada 14; dalla rotonda di Borgo Strada 14 fino al depuratore di San Basilio; da via Cicivette fino al depuratore preesistente sito a San Basilio; da via Chiusa le Foci fino al depuratore preesistente sito a San Basilio; tutta via dei Morti fino al depuratore di San Basilio.

“Il nuovo sistema fognario che andremo a realizzare – dice il Sindaco Settimio Santilli – è una di quelle opere poco appariscenti e che sicuramente non avrà la stessa cassa di risonanza politica sulla opinione pubblica come l’hanno altri progetti ben più visibili. Noi la consideriamo fondamentale per le numerose famiglie che vivono un disagio igienico/sanitario oltre che economico da tempo immemore. È bene precisare che l’intervento non si farà in un giorno ma richiederà tempo e pazienza, anche per soddisfare le numerose autorizzazioni sovracomunali necessarie ed obbligatorie. Ma il dado ormai è tratto”.

“A breve presenteremo – conclude il Sindaco – nel recente bando specifico del PNRR il progetto di potenziamento del depuratore di San Basilio al fine di alleggerire e in un futuro convertire l’impianto di depurazione di Rio Foce”.