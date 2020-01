CELANO. L’INCIDENTE DI QUESTA NOTTE E’ STATO CAUSATO DALLA STRADA GHIACCIATA

NOTIZIA DELL’ACCADUTO DI QUESTA NOTTE (AGGIORNAMENTO)

L’accaduto di questa notte in via Aquila ha avuto come protagonista una donna che questa mattina presto si e’ recata alla caserma dei Carabinieri di Celano per denunciare il fatto del quale si e’ resa protagonista

La donna ha portato a conoscenza dei militari che si stava racando al lavoro questa mattina presto e a causa della strada ghiacciata ha sbandato finendo prima sull’aiuola, poi ha recisi l’alberello efinendo la sua corsa sulla macchina

La donna ha precisato che la velocita’ e’ stata aumentata a seguito dello sbandamento sul ghiaccio che ricopriva l’asfalto e che ha cercato di evitare in tutti i modi l’accaduto, ma che ha perso il controllo del mezzo. I carabinieri, al comando del luogotenente Pietro Finanza, hanno raccolto le dichiarazioni della signora, stanno verificando i fatti e sono impegnati in questo momento a rintracciare il proprietario del veicolo danneggiato. Quindi non si e’ trattato di un atto dovuto a imprudenza o altro, ma un incidente.

POST GIANVINCENZO SFORZA