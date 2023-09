CELANO. L’ORCHESTRA GIOVANILE “JAZZ FOR KIDS & TEENS” CHIUDE LA RASSEGNA ESTIVA DI MARSI’N JAZZ: DOMANI L’ESIBIZIONE DEI GIOVANI MUSICISTI

Tutto pronto per il concerto dell’orchestra giovanile “Jazz For Kids & Teens”, ultimo appuntamento estivo della rassegna Marsi’N Jazz ideata e promossa dal Maestro e direttore artistico Franco Finucci. Domani, 5 settembre, all’Auditorium “E.Fermi” della cittadina marsicana si terrà l’esibizione del giovanissimo gruppo di musicisti che in questa seconda edizione si è riunito sotto la supervisione e formazione dei maestri Andrea Gargiulo, specializzato nella didattica dell’infanzia e dell’inclusione, e Mariano Filippetti, in questi giorni impegnati nelle prove per l’esibizione.

Un’orchestra laboratorio di 30 elementi comprendente bambini e ragazzi fino alla maggiore età, normodotati e con diverse abilità, aperto anche a coloro che non hanno mai imbracciato lo strumento.

Un progetto d’inclusione e inclusività che parte dall’amore per la musica e che mira ad abbattere ostacoli e barriere riconoscendo a chiunque il diritto di suonare lo strumento che ama o desidera scoprire. Un valido esperimento di inclusione, che evidenzia ancora una volta, il valore universale della musica che non conosce confini e padroni, ma funge da catalizzatore per una consapevolezza maggiore verso tematiche e storie con protagonisti giovani con minori opportunità.



Marsi’N Jazz è un festival che mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso i giovanissimi e una partecipazione attiva anche da parte dei cittadini del territorio per fornire ai giovani con minori opportunità, percorsi accessibili che li rendano protagonisti attraverso l’evento musicale.