CELANO. MARCO DE LUCA UGL SANITA’ ALLA ASL: PORTARE NELLA CLINICA IMMACOLATA I PAZIENTI CHE NECESSITANO DI INTERVENTI CHIRURGICI MENO DELICATI

Trasferire nelle cliniche private, compreso l’Immacolata di Celano, i pazienti che devono subire interventi meno delicati per decongestionare l’ospedale di Avezzano.

La proposta arriva da Marco De Luca, dirigente UGL Sanità, l’esponente sindacale interviene così su una tematica molto importante ed attuale. “ Come vediamo ormai ogni giorno, l’ospedale di Avezzano è in piena emergenza”, ha spiegato De Luca, “ il COVID sta ovviamente catalizzando l’attenzione di tutti, ma ci pazienti, no COVID, che comunque necessitano di interventi medici, dalle operazioni chirurgiche ad altro. La ASL potrebbe pensare ad utilizzare le cliniche private già presenti nel territorio come ad esempio quella di Celano, dove trasferire le persone che hanno bisogno di essere sottoposti ad interventi meno delicati. Così facendo si andrebbe ad alleggerire e di parecchio il carico sulle strutture pubbliche che sono ormai al collasso”.