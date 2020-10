CELANO. MISURE ANTICOVID, FUNERALI ALL’ APERTO FINO AL 13 NOVEMBRE

“Di intesa con i parroci locali Don Ilvio, Don Gabriele e Padre Ausilio, fino al 13 novembre i funerali verranno fatti all’aperto solo con la benedizione della salma direttamente al cimitero, mentre le messe di riuscita vengono rinviate tutte a dopo il 13 novembre”, ha fatto sapere il Sindaco Settimio Santilli.

“Onde evitare tutti i punti potenziali di assembramento di persone in città è stato attivato inoltre un servizio di vigilanza apposito e dedicato esclusivamente a questa attività.

Ogni possibile azione che potrà esser messa in campo per evitare il propagarsi del contagio verrà messa in campo, ma serve la collaborazione attiva e consapevole di tutta la cittadinanza del rispetto delle regole.

Nessuno è immune dal virus e nessuno deve sentirsi immune dal rispetto delle regole.

Ce la facciamo a venirne fuori. Forza celanesi”.