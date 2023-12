CELANO. MUSICA, TEATRO E SPETTACOLI PER BAMBINI. SONO GLI EVENTI PREVISTI PER LE FESTIVITÀ DI FINE ANNO

Musica, teatro e spettacoli per bambini. Sono gli appuntamenti che l’amministrazione comunale ha organizzato nell’ambito del calendario degli eventi previsti per le festività di fine anno.

“Il settore turistico – dice il consigliere comunale Toni Di Renzo, delegato al Turismo e Commercio – ha il potenziale per svolgere un ruolo importante di ripresa e di sviluppo del nostro territorio, può diventare un importante motore di crescita. Con tali presupposti come amministrazione abbiamo predisposto un calendario di eventi che spazia dall’intrattenimento musicale, al teatro con un’attenzione particolare per i più piccoli”.

Il primo appuntamento in calendario è per il 26 dicembre (ore 21,30, Auditorium Fermi, ingresso libero) con lo spettacolo musicale “Le mie regine Christmas” con la cantante Silvia Mezzanotte che proporrà brani di Mina, Mia Martini, Liza Minnelli e tante altre regine della musica internazionale.

Venerdì 29 dicembre “La fine del mondo”, momento teatrale con Andrea Perroni. Anche questo spettacolo, che sta riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica, si terrà all ‘Auditorium Fermi con inizio alle 21, 30 e con ingresso libero.

Gran finale tutto dedicato ai bambini. Il 26 dicembre alle ore 10 in piazza IV Novembre arrivano la “Slitta di babbo Natale” e la “Banda degli Elfi”. Il 2 gennaio “Favolando Musical”, spettacolo all’Auditorium Fermi con inizio alle ore 16,30. Il 3 gennaio all’Auditorium Fermi (ore 16,30) lo rappresentazione “La magia del Natale”. Infine il 4 gennaio, sempre all’Auditorium Fermi (ore 16,30) la spettacolo “Samuel il ventriloquo” , vincitore di Italia Got Talent 2015.