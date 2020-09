CELANO. NUOVO CASO DI PERSONA POSITIVA AL COVID

Un altro caso di persona positiva al Coronavirus a Celano. A darne notizia il Sindaco Settimio Santilli:

Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunica 1 caso positivo al Covid19 di una persona di Celano.

La persona è ricoverata presso l’ospedale San Salvatore de L’Aquila.

In questo momento così delicato per il nostro concittadino e la sua famiglia, mi sento di esprimere la massima solidarietà, calore e vicinanza a loro, augurando al cittadino una pronta guarigione e il ritorno alla serenità di tutta la famiglia quanto prima.

Tutti i “contatti stretti” del caso positivo sono stati messi in sorveglianza speciale in quarantena, in attesa di eseguire i tamponi già da oggi pomeriggio.

DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE CONTINUARE A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

IL TOTALE DEGLI ATTUALI POSITIVI AL COVID-19 NEL COMUNE DI CELANO È 20”