CELANO. OGGGI L’ULTIMO SALUTO ALLO STORICO COMMERCIANTE VINICIO ROSATI

Celano piange una delle sue figure storiche della Città, Vinicio Rosati, scomparso all’età di 93 anni. Vinicio è stato proprietario della storica Ferramenta in via Giuseppe del Pezzo in pieno centro cittadino. Un uomo perbene, distinto nei modi e nei gesti, persona educata che aveva sempre una buona parola per tutti.

Vinicio Rosati lo conoscevano tutti a Celano, in modo particolare, gli uomini di oggi che da bambini, si recavano nel suo negozio per acquistare anche qualcosa per la scuola, di fronte c’erano infatti le elementari dove oggi sorge l’auditorium Fermi.

Una figura importante per Celano, viveva con la moglie, scomparsa da poco, alla quale era legatissimo, in via San Giovanni, lì aveva anche una piccola stanza “ bottega”, dove si dilettava a realizzare opere in ferro battuto.

Con Vinicio Rosati se ne va un altro pezzo della storia di Celano.

Sentite condoglianze da tutta la nostra redazione alla Famiglia Rosati.