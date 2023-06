CELANO. OLTRE 100 BAMBINI HANNO PARTECIPATO ALL’APPUNTAMENTO “BIMBIMBICI” L’EVENTO SPORTIVO PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ TRA GIOVANI E GIOVANISSIMI E LO STARE INSIEME

Più di 100 bambini hanno partecipato domenica 4 giugno a Celano alla sesta edizione della passeggiata in bicicletta nell’ambito dell’evento “Bimbimbici”. In tanti, infatti, hanno risposto all’invito per trascorrere una mattinata all’aria aperta, approfittando anche della momentanea clemenza delle condizioni meteorologiche.

La partenza e la consegna del kit è avvenuta da piazza Madonna delle Grazie e dopo un percorso misto cittadino la lunga e coloratissima colonna di piccoli è giunta al piazzale del Palasport di via La Torre dove è avvenuta la consegna delle medaglie a tutti i bimbi partecipanti.

“È una bella iniziativa sportiva – afferma il consigliere comunale delegato allo sport Valeriano Fidanza – da condividere con famiglie e amici, per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Un altro obiettivo della manifestazione è senz’altro quello di promuovere la socializzazione, soprattutto tra i più giovani”.

“Come delegato al turismo – dichiara il consigliere comunale Toni Di Renzo – esprimo soddisfazione per la buona riuscita dell’evento ricreativo e sportivo, al quale l’amministrazione tiene in modo particolare. Il cicloturismo, inteso come forma di mobilità sostenibile, può diventare un valido strumento per effettuare escursioni e ammirare le bellezze artistiche e naturali della nostra zona”.

“Siamo giunti alla sesta edizione ed è motivo di compiacimento vedere ogni anno più di 100 bambini in bici con le famiglie prendere parte a questa ciclo passeggiata. Un ringraziamento alla pro loco di Celano sempre molto attiva e con in programma presto altri eventi e all’associazione “Amici della montagna Roberto nel cuore ” – conclude il consigliere Fidanza.