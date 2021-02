CELANO. OTTIMO RISULTATO DELLA RACCOLTA FONDI PER I BENI ALIMENTARI

Si è conclusa nel migliore dei modi l’iniziativa della vendita delle piantine organizzata per il giorno di San Valentino e legata alla raccolta fondi per i buoni spesa alimentari. Il ricavato verrà destinato alle famiglie bisognose al fine di combattere l’emergenza Covid-19.

“Mi ritengo molto soddisfatta del risultato e della partecipazione dei cittadini – dichiara la delegata alle pari opportunità, alla disabilità e alla famiglia, Divina Cavasinni – i quali, nonostante le basse temperature hanno dimostrato ancora una volta il loro grande cuore e la loro generosità esprimendo solidarietà nei confronti delle famiglie più fragili. Un ringraziamento particolare va a Santilli Vivai per averci donato le piantine e alla Protezione Civile di Celano per la disponibilità ed il lavoro svolto.”

Comunichiamo che la raccolta fondi è sempre attiva ed è possibile contribuire effettuando una donazione al seguente IBAN: 01030 40540000006487849 – intestato a Comune di Celano – Causale: Donazione Alimentare Covid-19.