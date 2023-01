CELANO, PARTE IL PROGETTO “AIUTA L’AMBIENTE E VIENI PREMIATO”. ATTIVATA LA PRIMA ECOCOMPATTARICE ALLA SCUOLA D’ANNUNZIO

Con l’obiettivo di far conoscere e accrescere la consapevolezza nelle nuove generazioni per un sempre più forte senso civico per la cultura della raccolta differenziata in ogni ambito, da quello scolastico a quello domestico, l’Amministrazione comunale di Celano da oggi darà il via ad una innovativa e interessante campagna di promozione e di sensibilizzazione in tema di politiche ambientali, denominata “Aiuta l’ambiente e vieni premiato”.

“Investiremo risorse importanti nell’educazione civica, etica ed ambientale nelle scuole” – dice il Sindaco Settimio Santilli illustrando compiutamente la bella e lodevole iniziativa.

“Con il progetto CORIPET e le macchine ecocompattatrici – aggiunge – miriamo a fornire ulteriori strumenti nelle scuole per i bambini, con il supporto delle famiglie, per differenziare i rifiuti e al contempo incentivarli. Come primo passo oggi abbiamo attivato la prima ecocompattatrice nella scuola “Gabriele D’Annunzio”. Ogni bottiglia di plastica vale 1 punto sia questa grande, media, o piccola. Ogni premialità ha la sua soglia punti che varia da un minimo di 30 ecopunti ad un massimo di 300 ecopunti”.

Il Sindaco Santilli si sofferma, poi, nell’indicare le modalità di adesione alla campagna per promuovere la nuova cultura del riciclo e della salvaguardia ambientale.

“Il processo è molto semplice – dice il Sindaco Santilli – come prima azione è necessario registrarsi all’applicazione CORIPET BOTTLE TO BOTTLE, il secondo passaggio è il conferimento delle bottiglie nella macchina. Con questa semplice azione l’utente raccoglie dei punti che poi può, sempre attraverso l’app stessa, andare a convertire con sconti e vantaggi per l’acquisto di servizi o prodotti di prestigiosi partner nazionali”.

“Uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione – afferma Lisa Carusi, assessore comunale all’Istruzione – è quello di creare i presupposti necessari affinché nelle nuove generazioni, attraverso il sostegno delle scuole, maturi e si rafforzi sempre più una nuova consapevolezza e coscienza del senso civico. La tutela ambientale è la scommessa del futuro e formare giovani preparati e consapevoli delle sorti del nostro pianeta è l’obiettivo primario della nostra azione amministrativa e divulgativa”.

I vantaggi ottenibili partecipando all’iniziativa sono ad esempio: sconto (dall’1% al 4%) sull’acquisto di giftcard dei più prestigiosi marchi (come Amazon, Decathlon, Coin, Ovs, Roadhouse, Ip, Q8 e tanti altri): Sconto del 10% sui biglietti Itabus; Sconto di 5 euro in libri usati da Libraccio; Sconto del 20% per acquisti online da Martha’s Cottage; Sconto del 30% per acquisti online da iMask; Sconto del 5% su Agriturismo.it; Sconto di 5 euro per i servizi Helbiz; Sconto del 10% per acquisti su Wishlist; Sconto del 20% per acquisti su ZeroCO2; Sconto del 10% per acquisti online sul sito Del Mare 1911; Sconto del 5% sui servizi di manutenzione da Euromaster; Sconto di 5 euro per acquisti online sul sito Magale; Attivazione gratuita per un anno del servizio OneNet di Aon.