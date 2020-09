CELANO, Pezzopane “Un dolore grande, Domenico Carusi persona di qualità, un vero peccato, ci mancherà”

“Un nuovo dolore, Domenico Carusi non c’è più. Sembra assurdo, non riesco ancora a crederci. Si è spento nel sonno, lui che era sempre impegnato, affabile, disponibile. Domenico era una colonna dei Democratici a Celano, lo conoscevo da anni, fino a ieri sera impegnato nella campagna elettorale. Lui c’era sempre, nelle iniziative, nei successi e negli insuccessi. Un bravissimo professionista, capace di farsi voler bene e stimare da tutti. Perdiamo un uomo di qualità, gentile e sempre capace di usare le parole giuste. Lo voglio ricordare sorridente e sempre con la battuta pronta. Un abbraccio e le mie condoglianze per la famiglia. Mi stringo ai Democratici di Celano e dell’intera Provincia che lo stimavano e gli volevano bene. Vi sono vicina 🌹” Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane ricorda Domenico Carusi