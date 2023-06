CELANO. PRENDONO IL VIA QUESTA NOTTE GLI INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

A partire dalle ore 24:00 di oggi verranno avviati gli interventi di demuscazione, la disinfestazione contro le mosche, sull’intero territorio comunale.

E’ quanto rende noto il Vicesindaco Piero Ianni con delega alla manutenzione della Città che aggiunge: “l’intervento rientra in un programma più ampio di prevenzione, tutela e salvaguardia della salute pubblica e viene svolto in orario notturno per creare i minori disagi possibili all’utenza”.

Il servizio prenderà il via da Borgo Ottomila e successivamente interesserà Borgo Strada 14 e via Cicivette per arrivare in Piazza IV Novembre presumibilmente verso le ore 3 di notte. Altri interventi sono previsti per i mesi di luglio e agosto.

“A tal proposito si raccomanda di mantenere le finestre chiuse e di parcheggiare in maniera adeguata nelle strade cittadine più strette e anguste, in modo da poter consentire il normale transito degli automezzi. Ci tengo inoltre a precisare che le date potranno essere modificate in base a segnalazioni di necessità da parte della cittadinanza” conclude il Vicesindaco Ianni.