CELANO. PROBLEMI INTESTINALI PER MOLTI CITTADINI. IL SINDACO SANTILLI CHIEDE NUOVE ANALISI DELLE ACQUE

Celano. Da diversi giorni molti celanesi accusano dolori intestinali. Molte le ipotesi circolate, addirittura si è parlato di problemi legati all’acqua. Il sindaco Settimio Santilli, considerata la delicatezza dell’argomento, ha reso pubbliche, su facebook, le analisi del cam effettuate il 2 marzo scorso. Riportiamo il suo post:

AVVISO

E’ stato diffuso in queste ore un audio che ormai gira tra tutti i cittadini che dice che la causa di vomito e diarrea che alcune persone stanno accusando, secondo un medico e riporto testualmente l’audio:”Siccome non riescono a spiegarsi come sia possibile tutto questo, ha pensato possa essere un presunto inquinamento delle acque potabili di Celano.”

A garanzia estrema di tutta la cittadinanza riporto le analisi dell’acqua di Celano del 2 Marzo, che NON HANNO NESSUN DATO FUORI NORMA.

Ad ogni modo per estrema precauzione dalle ore 19 ho fatto effettuare il prelievo per le analisi microbiologiche e chimiche su tutti e 10 i punti di adduzione dell’acqua potabile di Celano, sia sugli impianti di pompaggio sia su quelli a depressione.

I risultati delle analisi si avranno solo entro 18 ore.

Già però nelle prime ore di domani, dalle eventuali possibili variazioni dei dati microbiologici potrò esprimermi in merito.

State tranquilli, sarà mia cura aggiornarvi con dati ufficiali e reali.

NIENTE PANICO.

Predico lucidità ed equilibrio estremo prima di diffondere chat e messaggi non corroborati da atti ufficiali.

ANDRÀ TUTTO BENE.