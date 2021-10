CELANO. PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO “BEATO TOMMASO DA CELANO”

I lavori della costruenda Scuola Media “Beato Tommaso da Celano”, in località Starze di Sotto, consentiranno un mutamento notevole dell’intera area interessata, soprattutto in considerazione della presenza negli spazi adiacenti, della cittadella dello sport e dei servizi sportivi in questa contenuti. È un’area di circa 20.000 m2 che ad oggi si presenta nella condizione di spazio aperto, nè gestito, nè organizzato, con spazi a terreno vegetale dissestato.

Sarà dunque necessario un intervento specifico dell’area esterna alla scuola per un valore di 1.600.000 €, con la creazione di spazi urbani a servizio di tutti i comparti dell’area: scolastico, sportivo, commerciale, ricreativo e ricettivo,

che contemplino:

i servizi urbani primari e i sottoservizi (gas e fogne) per il quartiere Starze di Sotto,

gli spazi adibiti a parcheggio della scuola,

le aree a verde,

il percorso ciclabile,

una grande piazza aperta alla città che diventerà area di emergenza di Protezione Civile, in caso di calamità naturali come il terremoto.

Non realizzeremo solo una scuola, ma un’area urbana vivibile a 360º e per tutto l’anno.