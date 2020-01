Celano. Provano a rubare in casa, donna mette in fuga i ladri

Tentato furto in via Cicivette, la proprietaria è arrivata a casa allertata dall’allarme. Una volta li la donna ha notato la finestra aperta rendendosi conto che non si trattava di un falso allarme ha iniziato ad urlare, a quel punto ha visto un uomo darsi alla fuga lungo il viale. Un ennesimo fatto gravissimo, che ha visto come sfortunata protagonista una famiglia di gente perbene, lavoratori che si sono trovati in casa dei delinquenti. Fortunatamente l’arrivo della donna ha evitato che questi delinquenti portassero via quello che volevano.