CELANO. PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IANNI: “STIAMO PROVVEDENDO ALLA SOSTITUZIONE DI NOVE LAMPIONI OGGETTO DI INCIDENTI STRADALI”

“Facendo seguito ad alcune segnalazioni fatte dai cittadini e relative alla mancanza di diversi lampioni in zone distinte di Celano, comunichiamo che prima di provvedere con gli interventi in oggetto abbiamo aspettato la conclusione dell’iter burocratico inserente alle perizie utili alla ricostruzione dei vari incidenti stradali.”

È quanto dichiara il Vice Sindaco Piero Ianni dopo aver effettuato un sopralluogo insieme all’ufficio manutenzione del Comune di Celano.

“Si tratta di un intervento necessario per la sostituzione di nove lampioni oggetto di incidenti, in modo da ripristinare l’illuminazione pubblica e garantire la sicurezza stradale. L’intervento in oggetto è già in fase esecutiva – conclude Ianni – e durerà alcuni giorni, i nuovi lampioni saranno installati nelle seguenti zone, 2 in via Cicivette, 3 in zona Pantane, 3 a Borgo Strada 14 e 1 in via Vestina.”