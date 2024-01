CELANO. QUARTIERE COSTE AIA: INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIRI, VIA SANGRO E DELL’INTERA SCALINATA DI VIA DELLA PINETA

In questi anni la riqualificazione di tutti i quartieri della Città è stato l’impegno principale a cui l’Amministrazione comunale ha dato la massima priorità. Non è solo una questione di decoro urbano ma anche e soprattutto di civiltà e rispetto dei cittadini e dei residenti che attendono tali interventi migliorativi da tanti anni.

È quanto afferma il Sindaco di Celano Settimio Santilli nel rendere noto che in questi giorni “sono iniziati i lavori di completamento del quartiere Coste Aia. La riqualificazione riguarda l’intero rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi primari in via Liri, Via Sangro e relative traverse, compresa la ristrutturazione dell’intera scalinata di via della Pineta”.

Il costo complessivo dell’opera che sarà realizzata dal Consorzio Stabile Pangea, via Tiburtina – Pescara, è di 250 mila euro.

“Non esistono valori assoluti per stabilire se le scelte politiche e amministrative sono positive o meno – aggiunge il Sindaco Santilli – ma vi sono certamente criteri oggettivi quali la percezione che i cittadini possono avere in merito al miglioramento complessivo della qualità della vita e dei servizi”.

“I lavori di riqualificazione di via Liri, di via Sangro e dell’intera scalinata di via della Pineta vanno proprio in questa direzione. Si tratta di un intervento pensato da tempo, per dare un’identità più definita e far rinascere l’intera area. In questo modo si definisce la riqualificazione del popoloso quartiere Coste-Aia che era quantomai necessaria ed attesa da diverso tempo dai residenti” conclude il Sindaco Santilli.