CELANO. QUESTO FINE SETTIMANA TEST ANTIGENICI COVID-19 SULLA POPOLAZIONE

Questo fine settimana in ottemperanza alle disposizioni regionali dello screening di massa in provincia de L’aquila inizieremo ad eseguire i test antigenici Covid-19.

Dove?

Abbiamo scelto 3 sedi immediatamente fruibili, con aree parcheggio, senza barriere architettoniche, con servizi igienici e utenze attive e che insistono su diverse macroaree della città, ovvero:

1 palestra dietro la chiesa del Sacro Cuore;

2 piazza Santa Maria Valleverde, struttura dove viene svolta la catechesi;

3 circolo Bocciofilo in via della Torre, dietro i campi da tennis.

A queste sedi la settimana prossima se ne aggiungerà un’altra che è l’attuale sede dell’associazione anziani a Borgo strada 14.

La struttura dell’ex sede Peter Pan in questo momento sarà sede asettica destinata allo stoccaggio dei tamponi e di tutti i DPI per il personale sanitario.

Quando si faranno i test?

I test verranno eseguiti questo fine settimana, Sabato 28 e Domenica 29 dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Chi potrà farli?

Tutti i cittadini residenti a Celano che hanno l’iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera D,

ESCLUSO coloro che:

sono già positivi;

i trovano in isolamento per contatto stretto con un positivo;

sono in attesa del secondo tampone;

hanno sintomi riconducibili al COVID-19.

E gli altri cittadini che hanno l’iniziale del cognome diversa dalla lettera A alla lettera D?

Gli altri cittadini che hanno l’iniziale del cognome diversa dalla lettera A alla lettera D potranno eseguirli dalla settimana prossima.

Da chi saranno eseguiti i test antigenici?

I test saranno eseguiti da medici e infermieri volontari, che ringraziamo sentitamente per la loro disponibilità e collaborazione, che saranno muniti di ogni dispositivo di protezione individuale personale.

I test sono gratuiti o a pagamento?

I test sono gratuiti.

I test sono obbligatori?

No, i test non sono obbligatori, sono su base volontaria, ma è opportuno che tutta la popolazione li esegua per avere un quadro generale epidemiologico che abbassa il rischio di contagio.

Cosa devo portare con me?

Bisogna portare:

1 la tessera sanitaria;

2 un documento di riconoscimento;

3 il modulo di informazione e consenso al test antigenico PREFERIBILMENTE GIÀ COMPILATO che sarà reso disponibile dalla Asl probabilmente da domani.

Quali regole bisogna rispettare?

1 indossare obbligatoriamente la mascherina;

2 non assembrarsi;

3 rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

In ogni sede opportunamente sanificata prima e dopo i test sarà presente anche personale volontario di Protezione Civile, vigilantes per la gestione di ingressi e uscite e polizia locale per la gestione del traffico.

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare il numero del COC (Centro Operativo Comunale) FUNZIONE SANITÀ: +39 347 634 8465

“Siamo circa 11.000 persone, ci potranno essere dei fisiologici problemi, per cui mi appello a tutti ad avere estrema pazienza e buon senso, perché siamo tutti sulla stessa barca e si sta facendo il massimo per il bene di tutti con equilibrio e lucidità. Le urla, le critiche e le accuse non ci porteranno sicuramente da nessuna parte” ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli.

“Collaboriamo, aiutiamoci, perché siamo un gran popolo che ne verrà fuori come sempre con il suo gran senso di appartenenza e solidarietà”.