CELANO. “RESTARE A CASA”, IL SINDACO SETTIMIO SANTILLI ATTIVA LA COMUNICAZIONE FONICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Non solo social per divulgare l’appello a rimanere in casa. Il Sindaco Settimio Santilli, ha fatto attivare anche la comunicazione fonica.

Da oggi infatti, per l’intero territorio comunale girerà un auto con altoparlanti, con il chiaro messaggio di rimanere a casa.

Tante sono le iniziative messe in campo dal comune di Celano, utilizzo dei social, posti di controllo della polizia locale e ora anche il messaggio vocale.

“ E’ una restrizione alla quale dobbiamo tutti attenerci”, ha raccomandano ancora una volta il primo cittadino Santilli, “ non bisogna uscire da casa”.