CELANO. RIGENERAZIONE URBANA: COL FINE LAVORI DI VIA SANDRO PERTINI, TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DI TUTTO IL VERSANTE OVEST DELLA CITTÀ

Con l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione di via Sandro Pertini si sono conclusi i lavori di riqualificazione del versante ovest di Celano.

Un lavoro incessante diviso in lotti che a partire dal 2017, strada per strada, ha visto cambiar volto a una vasta area del lato ovest di Celano completamente rinnovata, dalla pubblica illuminazione, ai marciapiedi, alle fogne, agli acquedotti, all’asfalto.

“L’ultimo intervento, afferma il Sindaco Santilli, che presumibilmente inizierà la prossima primavera, sarà la realizzazione di una pista ciclabile immersa nel verde senza alcuna incidenza sul traffico urbano e con annesse: area fitness, area dog park, area playground, area stato fit over 60, area open library, ed interesserà le strade adiacenti Rio Pago, ovvero via Andrea Argoli, via Barrea, via E.S. Belmont e via Santa Cecilia per un ammontare dei lavori di 529.000 euro.

Oggi il versante ovest della nostra città si presenta con un volto completamente rinnovato e a misura d’uomo che sta vedendo un vasto insediamento abitativo di villette molto eleganti e belle naturale conseguenza della messa a disposizione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale”.