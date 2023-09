CELANO. SABATO 16 SETTEMBRE ALLE ORE 12 IN VIA DELLA TORRE INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (SCUOLA MEDIA) “BEATO TOMMASO DA CELANO”

Scuola secondaria di 1° grado (scuola media) “beato Tommaso da Celano” più sicura e bella: sabato 16 settembre alle ore 12 in via della torre inaugurazione del plesso storico. Investiti nell’opera 8.400.00 euro

Una nuova scuola. All’avanguardia, costruita nel rispetto dei più avanzati standard edilizi, a partire da quelli in campo sismico ed energetico. Il territorio si arricchisce di una struttura di altissima qualità, realizzata pensando al benessere degli studenti e di chi vi lavora, ma soprattutto sulla sicurezza.

È nel rispetto di tali presupposti che sabato 16 settembre, con cerimonia prevista alle ore 12.00, sarà inaugurata la nuova scuola secondaria di primo grado di Celano “Beato Tommaso da Celano”: un’opera fortemente voluta dell’amministrazione comunale che, portando a termine un importante lavoro, è riuscita a realizzare una scuola sicura, innovativa, antisismica, un vero fiore all’occhiello per tutto il comprensorio.

“Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di un fondamentale traguardo per la comunità scolastica e per le famiglie – dichiara il Sindaco Settimio Santilli – perché consegneremo agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie, un plesso sicuro oltre che bello. La sicurezza, dove abbiamo investito ingenti risorse, resta la priorità assoluta. Tale obiettivo, fortemente voluto, è stato centrato dalla nostra amministrazione comunale che sin da subito si è impegnata prioritariamente a far fronte alle esigenze e al buon mantenimento del patrimonio edilizio scolastico, come la messa a norma e la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici comunali”.

La sede della scuola Secondaria di primo grado “Beato Tommaso da Celano”, che occuperà una superficie di 4000 metri quadrati, è stata sempre pensata non solo come un plesso scolastico, ma come un vero è proprio Civic center, elemento di riqualificazione di una intera area urbana. Un campus per tutta la famiglia da vivere anche oltre l’orario scolastico attraverso le adiacenti strutture sportive e l’ampia piazza di 20.000 m2 con annessi parcheggi ancora in fase di realizzazione, che sarà bellissima e diventerà area di emergenza di Protezione Civile, in caso di calamità naturali come il terremoto. L’opera compresa l’area esterna è costata in tutto 8.400.000 € di cui 6.800.000 la scuola e 1.600.000 per le opere annesse tra le quali gli ampi parcheggi.

“Dal 16 settembre Celano, che in questo settore può vantare edifici scolastici all’avanguardia, avrà i 2/3 della popolazione scolastica in sedi completamente nuove – aggiunge il Sindaco – sismicamente sicure, ecosostenibili e didatticamente all’avanguardia. Un vanto non da poco per la nostra città che si trova in una zona altamente sismica”.

La nuova scuola di via La Torre avrà: 20 aule per 500 studenti; 7 aule per attività integrative; 1 aula magna; 1 biblioteca; 1 mensa; 1 palestra; 1 aula informatica; servizi tecnologici ed informatici all’interno di ciascuna di ultima generazione.

“E non solo. Entro il mese di ottobre inizieranno anche altri due cantieri, ovvero la demolizione e ricostruzione delle strutture in Piazza Aia e in Via Piccolomini, alla fine dei quali tutte le strutture scolastiche di Celano saranno completamente rinnovate”- conclude il Sindaco Santilli.