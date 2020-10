CELANO. SABATO CONSIGLIO COMUNALE, SANTILLI VARA IL SUO NUOVO ESECUTIVO

C’è attesa in Città per il primo consiglio Comunale della seconda Amministrazione a guida Settimio Santilli. Alle 12 di domani mattina si riunirà l’Assise Civica, nella quale ci sarà l’insediamento e l’inizio dell’attività amministrativa.

Un’Amministrazione che parte forte di un consenso popolare come mai si era registrato in città, ricordiamo che la lista “Una Città da Amare”, guidata da Santilli, ha vinto le elezioni staccando gli avversari della lista “Per Celano”, con candidato Sindaco Gesualdo Ranalletta di ben 1.740 voti, un divario che mette in evidenza come i cittadini abbiano scelto con convinzione e in massa chi dovesse rappresentarli ed amministrarli anche per i prossimo cinque anni.