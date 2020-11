CELANO. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI

La delegata all’Istruzione del Comune di Celano Lisa Carusi, rende noto che nella giornata di ieri è stata effettuata la sanificazione straordinaria di tutti gli edifici scolastici. In particolare sono stati sanificati i locali della scuola primaria Gabriele D’Annunzio, delle scuole dell’Infanzia, Piccolomini, Piazza Aia e Madonna delle Grazie e della scuola secondaria di primo grado Madonna delle Grazie.

“Questo intervento di sanificazione – dice la delegata Carusi – si aggiunge a quello ordinario che viene eseguito quotidianamente con i purificatori e i sanificatori in dotazione presso le strutture scolastiche. È compito dell’amministrazione comunale creare ed assicurare le migliori condizioni possibili per garantire maggiori livelli di sicurezza per tutti.”

Inoltre, in accordo con l’Assessore alla Città Piero Ianni, si è proceduto alla sanificazione delle seguenti sedi comunali: il Palazzo Municipale, la sede della Polizia Locale in Piazza Aia e gli Uffici sociali in via Stazione.