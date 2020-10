CELANO. SANTILLI: “NUOVA LINEA FERROVIA PESCARA-ROMA, LA VERA SFIDA DA NON PERDERE PER LA MARSICA”

Da Pescara a Roma in 2 ore, da Avezzano a Roma in 50 minuti e da Avezzano a Pescara in 70 minuti, con treni a cadenza di mezz’ora.

Un investimento da oltre 6,5 miliardi di euro che sarà affidato alla governance di un commissario, al fine di ridurre i tempi autorizzativi.

Un cronoprogramma per la realizzazione di sette anni e mezzo, a cui bisognerà aggiungere i tempi dell’autorizzazione che possono arrivare anche a cinque anni, ma che potranno essere ridotti con il commissariamento dell’opera.

E’ questo il progetto della linea ferroviaria Pescara-Roma presentato ieri mattina a Roma dal Ministro Paola De Micheli, dal Presidente della Regione Abruzzo Marsilio, dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti e dall’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile.

Un collegamento strategico verso i Balcani e verso il Tirreno e quindi verso tutta Europa.

È il futuro, è la vera sfida che attende il nostro territorio e che dovrà essere assolutamente vinta facendosi trovare pronti con un sistema di trasporti interno marsicano verso Avezzano e sul quale bisogna mettersi subito al lavoro con i colleghi sindaci e lo stesso Presidente Marsilio che ci ha aperto la strada, per farsi trovare pronti e al passo coi tempi.