CELANO. SANTILLI VARA LA LISTA UNA CITTA’ DA AMARE

Dopo cinque anni di intenso lavoro, che ha contribuito in maniera determinante a dare un volto e una identità nuova a Celano, ci riproponiamo ai cittadini con la lista civica “Una Città da Amare”, per dare continuità a quanto già realizzato per la nostra città, con una visone ben delineata sulle ulteriori necessità reali ed impellenti di questa.

La lista “Una Città da Amare” si ispira ai valori fondanti di una società avanzata, libera, democratica, solidale con una proposta di città sempre più verde, ecosostenibile e sicura, che guarda con ambizione al futuro.

ECCO LA LISTA “UNA CITTA’ DA AMARE”:

Candidato sindaco: Settimio Santilli

Candidati Consiglieri:

Filippo Piccone

Ermanno Bonaldi

Lisa Carusi

Divina Cavasinni

Carmine Ciccarelli

Cinzia Contestabile

Antonella De Santis

Antonio Di Renzo (Tony)

Valeriano Fidanza

Dino Settimio Iacutone

Piero Ianni

Barbara Marianetti

Enrico Montagliani

Silvia Morelli

Simplicio Rocchesini

Angela Taccone