CELANO. SBANDA E FA CARAMBOLA SU VASI ED AUTO PARCHEGGIATE

DAL POST DI GIANVINCENZO SFORZA

La domenica mattina si contano i danni in una citta’ sempre piu’ offesa da comportamenti che sono quantomeno censurabili. Questa notte in via Aquila (imbocco che inizia dopo via F.Carusi) sul lato destro per chi va varso Ovindoli, una macchina ad altissima velocita’ (a vedere i danni) e’ sbandata ed ha prima reciso di netto l’alberello che orna l’aiuola dopo l’oreficeria Zenoro lo ha trasportato per 8 metri e poi ha distrutto una autovettura parcheggiata danneggiando seriamente il posteriore del veicolo. Al momento, data l’ora, non si sa se sul posto al momento del misfatto sono intervenute le forze dell’ordine ne se vi sono stati feriti. Comunque quasi ogni domenica mattina Celano si sveglia con una novita’ ed essa raramente e’ positiva.

(Notizia in aggiornamento)