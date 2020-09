CELANO. SETTIMIO SANTILLI CONFERMATO SINDACO

Confermati i pronostici a Celano dove il Sindaco uscente, Settimio Santilli, ha riottenuto il consenso della maggioranza della popolazione. Un voto che ha premiato di fatto un Sindaco che in 5 anni ha saputo, nonostante le molte difficoltà, concretizzare un programma di opere pubbliche importante che ha riguardato gran parte del territorio comunale. Un primo Cittadino che in emergenza Covid ha saputo prendere la situazione in mano e mantenere la Città in sicurezza.

Una vittoria nata non solo da questo, ma anche da una squadra competitiva, formata da amministratori uscenti e new entry che hanno saputo attirare la fiducia della gran parte della popolazione.

Tanto ha fatto anche la campagna elettorale, quella di Santilli è stata sobria, propositiva, all’insegna della continuità amministrativa senza mai offendere o attaccare sul personale, ma spiegando cosa è stato fatto in questi anni e soprattutto quello che si vorrà e si farà, nel prossimo quinquennio.