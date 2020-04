CELANO. SPACCIO DI DROGA, DENUNCIATO CITTADINO DI ORIGINE MAGREBINA

Ennesima denuncia per spaccio di droga in città. Anche questa volta a finire nei guai un marocchino di 36 anni, sorpreso in auto con un celanese di 34.

I Carabinieri della stazione di Celano, agli ordini del luogotenente Pietro Finanza, hanno notato la presenza dell’extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, in auto con il 36enne celanese. Subito hanno fermato i due scoprendo ben presto che il magrebino aveva ceduto della droga (cocaina) al celanese, i militari hanno rinvenuto anche dei soldi in contanti, con molta probabilità proventi dello spaccio.

Il magrebino, irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato per spaccio e multato per inosservanza alle norme in materia di Coronavirus.

Guai anche per il 36enne di Celano, deferito alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti e anche per lui è scattata la sanzione amministrativa per l’ inosservanza delle norme in materia di Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus, sembra non aver rallentato lo spaccio in città. Dall’inizio dell’emergenza infatti, ci sono state già diverse denunce. Un problema molto diffuso in tutto il territorio comunale, dove lo spaccio di droga è presente tanto nelle zone periferiche che centrali della città.