CELANO. STRADE, IGIENIZZAZIONE E DECESPUGLIAMENTO, TUTTI GLI INTERVENTI DEL COMUNE. VICESINDACO IANNI: INTERVENTI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE E IL DECORO DELLA NOSTRA CITTA’

Via Luigi Giuliani e Piazza Aia sono le zone dove in questi giorni l’amministrazione ha eseguito opere ed interventi di manutenzione finalizzate al ripristino del manto stradale ammalorato e alla sistemazione della pavimentazione.

“Ulteriori interventi – dichiara il Vicesindaco, Piero Ianni, con delega alla Città – sono stati effettuati in alcuni angoli della città, soprattutto all’indomani della manifestazione Color Run, organizzata dalla Proloco di Celano. Sono stati igienizzati le scalinate, i vicoli, le strade del centro storico e le arterie principali della viabilità cittadina.

“Gli interventi eseguiti e quelli programmati, come il decespugliamento che prevede interventi per complessivi 60 chilometri sul territorio comunale – conclude Ianni – sono necessari per offrire ai cittadini e ai numerosi turisti, che durante le feste visiteranno la nostra Celano, una città vivibile, pulita e accogliente”.