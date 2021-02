CELANO. SUPERBONUS 110%, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E BONUS EDILIZI, APERTO LO SPORTELLO INFORMATIVO COMUNALE

Al primo piano del Comune di Celano è stato attivato lo sportello “bonus edilizi” che sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

I cittadini potranno avere informazioni riguardo al “superbonus 110%” per gli interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico delle proprie abitazioni, ma anche su tutti gli altri bonus attivi sulle case.

L’ufficio offrirà anche informazioni ai tecnici sulle procedure amministrative da eseguire e alle imprese private sulla cessione del credito.

Tutti gli interventi progettuali saranno registrati su una piattaforma comunale dedicata in maniera da avere una mappatura completa della città nel tempo.

Ricordo inoltre che al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nel nostro centro storico e compresi i ruderi abbandonati, sono attive le seguenti misure comunali:

ESONERO del pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per la zona A – Centro Storico e degli edifici che versano in STATO DI RUDERE del vigente P.R.G.

RIDUZIONE DEL 70% del pagamento dell’onere relativo agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per la zona B1 Residenziale di ristrutturazione o completamento del vigente P.R.G.

RIDUZIONE DEL 30% del pagamento dell’onere relativo agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per le restanti zone del vigente P.R.G.

per gli ampliamenti una – tantum previsti sia dal PRG, sia da norme regionali o statali si applica l’onere relativo ad interventi di ristrutturazione onerosa ridotto del 20%.