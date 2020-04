CELANO. TORNANO A CASA I TRE CELANESI CONTAGIATI NELLA CLINICA SAN RAFFAELE DI SULMONA, TEST NEGATIVI PER LORO. IL SINDACO SANTILLI: UNA BELLISSIMA NOTIZIA”

“Mi è stato appena comunicato ufficialmente dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ASL n°1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila che i nostri 3 concittadini che erano stati contagiati nella Clinica San Raffaele di Sulmona e che erano rimasti in ricovero nella medesima, sono stati dimessi al proprio domicilio in data odierna, con la prescrizione di ulteriore periodo di isolamento domiciliare per giorni quattordici, a SCOPO PRECAUZIONALE, sebbene i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti in data 17/04 e 20/04 siano risultati NEGATIVI” scrive Santilli.

A loro e alle loro famiglie i migliori auguri della città di Celano che rappresento.