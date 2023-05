CELANO. TORNANO LE TERME ESTIVE PER GLI ANZIANI

L’amministrazione comunale dopo il fermo obbligato a causa del COVID torna ad organizzare le terme estive. Un viaggio organizzato all’insegna della serenità e della spensieratezza per tutti i nostri anziani che finalmente potranno tornare a godere di momenti di svago non tralasciando la propria salute.

“Mens sana in corpore sano” e questo è proprio il caso di ribadirlo. A breve saranno rese note le modalità di iscrizione. L’amministrazione comunale anche in questa occasione si renderà disponibile al sostegno delle attività degli anziani per la loro integrità fisica e psicologica. La meta scelta non a caso e’ l’Emilia Romagna nota per l’ospitalità, l’accoglienza e l’organizzazione impeccabile dei propri servizi.

Colgo l’occasione – dichiara Silvia Morelli- delegata alle politiche sociali per abbracciare tutti gli abitanti dell’Emilia Romagna che stanno attraversando un periodo difficile a causa degli ultimi avvenimenti disastrosi di questi giorni. È una Regione dal cuore grande che presto tornerà a brillare più forte di prima e noi con i nostri anziani presto torneremo ad apprezzare tutto quello che questa meravigliosa regione ha da offrire.