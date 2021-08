CELANO. TUTTO PRONTO PER I FESTEGGIAMENTI SANTI MARTIRI 2021, IL 26 AGOSTO CLEMENTINO IN PIAZZA IV NOVEMBRE

Nonostante il poco tempo a disposizione, la pandemia e le tante difficoltà incontrate in questo anno, a Celano il comitato festeggiamenti è riuscito ad organizzare la festa dei santi Martiri anche per questo 2021.

I festeggiamenti prenderanno il via il prossimo 23 agosto con la presentazione della nuova squadra del Celano calcio, la sera alle 22 Tony Mione e Viktor Piro and friend con un concerto. Sempre nella prima giornata anche la festa della birra. Il 24, Sanremo Rock and trend festival a partire dalle 19, il 25 la mattina alle 11 la junior band, alle 21 concerto della banda Città di Celano. Il 26 concerto in piazza IV Novembre di Clementino, il 26 concerto opera seconda tributo ai Pooh.