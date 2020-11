CELANO. ULTIMATI IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CITTÀ. SODDISFATTO L’ASSESSORE IANNI

In questa fase di piena emergenza, delicata ed impegnativa, l’Amministrazione comunale di Celano non intende trascurare l’ordinaria attività, seppur condotta con le dovute cautele e nel rispetto delle previste disposizioni anticovid. Per questo non passano certo inosservati alcuni importanti lavori di manutenzione eseguiti nei vari rioni cittadini. Lo rende noto l’Assessore alla Città, Piero Ianni, che nel ringraziare la collaborazione del Sevizio manutenzione comunale, nel contempo esprime soddisfazione per quanto realizzato finora e rimarca in particolare modo la fattiva condivisione con gli altri componenti dell’Amministrazione comunale. In questo caso con la delegata alla Pubblica Istruzione Lisa Carusi. Più in dettaglio gli interventi cui fa riferimento l’Assessore Ianni riguardano i lavori di manutenzione e ripristino dei loculi cimiteriali; l’ultimazione dei lavori di ripristino e di pavimentazione del primo tratto di via Argoli (Borgo Bussi); i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona del cimitero comunale; sistemazione e pulizia del fosso stradale di via Porciano; la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione in Contrada Ripalta. Importante intervento riguarda, poi, la manutenzione delle parti lignee della scuola elementare D’Annunzio (in accordo con la delegata Carusi). I lavori di estensione dell’impianto di pubblica illuminazione in vari punti della città (via Starze di sotto, via Cicivette, via Vicenne, via Euclide, via Pitagora e via Gualberto) sono stati già aggiudicati ed inizieranno a breve. Avviata, infine, la procedura di gara per i lavori di riqualificazione della piazza principale ed aree limitrofe di Borgo Strada 14.