CELANO. UN ALBERO ED UNA STELE ALLA MEMORIA DI GIOVANNI PALATUCCI, EX QUESTORE DI FIUME E MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Abbiamo raccolto favorevolmente con il Presidente del Consiglio comunale Silvia Morelli, l’invito del Questore de L’Aquila Gennaro Capoluongo di commemorare l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume e Medaglia d’Oro al Merito Civile, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei e morto nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau”, ha spiegato il Sindaco di Celano Settimio Santilli.

“Lo abbiamo fatto con la messa a dimora di un albero ed una stele dedicati all’ex Questore davanti la scuola G. D’Annunzio.

Non abbiamo scelto il luogo a caso.

Ci sono intere pagine della nostra storia recente ancora non scritte, ancora non raccontate che devono destare la curiosità dei più giovani.

Per oltre 70 anni non si sono mai conosciute, perché “La storia la scrive chi vince”.

Non ci sono olocausti di destra o di sinistra, di fascisti, nazisti o comunisti.

Gli olocausti non si catalogano per ideologie, ma per nefandezze umane.

Le Foibe sono una di queste empietà dell’uomo.

Solo la conoscenza, solo lo studio approfondito, solo la cultura può salvarci dal ripetere gli stessi errori, perché la storia è fatta di corsi e ricorsi storici.

E quindi mi rivolgo ai giovani soprattutto: siate curiosi, siate autonomamente studiosi, approfondite e fatevi la vostra idea, siate popolari e non populisti, siate liberali e mai faziosamente di parte, siate equilibrati e di buon senso e mai estremisti nelle ideologie.

Ringrazio di aver presenziato con estrema sobrietà ed eleganza alla cerimonia il Sostituto Commissario Coordinatore Agente Pendenza Daniela e il Soprintendente capo Agente Angela D’Alessandro per il Commissariato di Avezzano e per la Questura de L’Aquila il Dirigente della Polizia di Stato divisione anticrimine Dott.ssa Angeloni Rosalba”.