CELANO. UNIONE POPOLARE PRESENTE ANCHE SU FACEBOOK ED ISTAGRAM

E’ di vitale importanza, in un momento così difficile per ognuno di noi, sentirsi parte di una comunità che nonostante tutto continua a lottare e prova, con tutte le sue forze, a reagire.

Crediamo che condividere pensieri ed emozioni sia il modo più efficace per sentirsi più vicini, meno soli e trovare coraggio e conforto l’uno nelle parole dell’altro. Ci farebbe molto felici, per questo, se voi vi uniste a noi nel condividere i vostri stati d’animo e le vostre esperienze al fine di abbattere le tristi e tragiche barriere che in questo momento ci dividono. Vi aspettiamo! #distantimaunuti