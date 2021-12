CELANO. VICESINDACO IANNI: PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SOSPESO IL PAGAMENTO DELLA SOSTA FINO AL PROSSIMO 9 GENNAIO

In occasione delle festività natalizie il Comune di Celano ha deliberato con atto di Giunta Comunale la sospensione della sosta a pagamento dei parcheggi delimitati dalla striscia blu. L’ordinanza ha validità dal 14 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Con la delibera adottata dall’Esecutivo l’Amministrazione Santilli ha inteso recepire le sollecitazioni pervenute dalle associazioni di categoria del commercio ad adottare, come ogni anno, un provvedimento per la sospensione, nelle aeree ove ciò si previsto, del pagamento della sosta dei veicoli.

“Nell’assumere tale decisione – dice Piero Ianni, Vicesindaco con delega alla Città – abbiamo ritenuto di considerare anche gli effetti prodotti dal perdurare della grave emergenza di carattere sanitario sul tessuto economico e sociale della Città. Come Amministrazione siamo e continueremo ad esserlo, attenti e sensibili alle esigenze dei cittadini e degli esercenti le attività produttive”.

Considerato, infine, che dal punto di vista tecnico il provvedimento può essere attuato in quanto il Codice della strada non prevede nessun particolare obbligo di natura normativo, la Giunta ha deliberato di sospendere temporaneamente il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta “parcometri” fino al prossimo 9 gennaio.