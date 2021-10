CELEBRAZIONE INGRESSO VESCOVO GIOVANNI DOMENICA 3 OTTOBRE

Domenica 3 ottobre alle 17.30 si terrà la Celebrazione Eucaristica per l’inizio del Ministero Pastorale nella Diocesi di Avezzano di S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Massaro. Grata al Signore e al Santo Padre Francesco la Chiesa dei Marsi accoglie con gioia il suo Pastore.

Nel primo pomeriggio il vescovo Giovanni si recherà nella Casa Circondariale di Avezzano per incontrare alcuni detenuti ed il personale di sorveglianza. Al termine si recherà, a piedi, presso la “Casa Fratelli Tutti”, a seguire in automobile si recherà al Municipio, in Piazza della Repubblica, per incontrare il sindaco di Avezzano e i sindaci della Marsica nella sala consiliare. Al termine dei saluti, in corteo, vescovo e sindaci si muoveranno in Cattedrale percorrendo via Marconi. Giunti in Cattedrale i sindaci si recheranno all’interno dell’edificio sacro. Il vescovo indosserà i paramenti e, accompagnato dai confratelli e dai diaconi si recherà all’ingresso della Cattedrale per il rito di Inizio del Ministero Pastorale.