CELEBRAZIONI OVIDANE PRESENTATO EMENDAMENTO DAL DEPUTATO ABRUZZESE CAMILLO D’ALESSANDRO ( ITALIA VIVA)

Il Deputato abruzzese Camillo D’Alessandro di Italia Viva ha depositato emendamento al DL Mille proroghe per salvaguardare i fondi assegnati per le celebrazioni ovidiane a Sulmona, che se non prorogati rischiano di non essere più disponibili.

Ha aggiunto la sua firma a sostegno anche la deputata del PD Stefania Pezzopane.

“Ora – spiega D’Alessandro- si apre la partita di confronto tecnico e politico , con la maggioranza, il Governo, la Presidenza del consiglio ed il Mibact.”

“Lavoro affinché tra tutti gli emendamenti la mia proposta entri nel pacchetto sostenuto dal Govermo e dalla maggioranza dopo le verifiche tecniche a partire dalla copertura finanziaria, che ho trovato e garantito nell’emendamento “

“Sarebbe grave che non si arrivasse ad una soluzione condivisa anche perché una parte di lavoro si è fatta e non può saltare tutto “