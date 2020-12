CELLINO ATTANASIO (TE). ESCE DAI DOMICILIARI E PICCHIA IL VICINO DI CASA

Picchia il vicino di casa dopo aver avuto con lui un acceso diverbio. Protagonista A.B. 39 anni che è stato bloccato in flagranza di reato dai carabinieri che lo hanno trattentuo per una notte in cella di sicurezza a Lanciano.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari, ma questo non lo ha fermato dall’andare a picchiare il vicino di casa. Sul posto, allertati dalla vittima dell’aggressione, sono intervenuti i carabinieri che lo hanno rintracciato in strada, dove lo hanno arrestato e portato in caserma.