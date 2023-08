CENTENARIO DEL PNALM, SANTANGELO A SCANNO PER “IL PARCO INCONTRA GLI ABRUZZESI NEL MONDO”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo interverrà alla prima giornata di Celebrazioni del Centenario del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in programma sabato 19 agosto, alle ore 18, nell’Auditorium delle Anime sante a Scanno dal titolo “Il Parco nazionale d’Abruzzo incontra gli abruzzesi nel mondo”. Dopo i saluti del Sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni e del presidente Unione delle Province Abruzzo Angelo Caruso, sarà proiettato il video del Centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. A introdurre i lavori sarà il presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata; interverranno il consigliere giuridico del Sottosegretario Affari esteri On.Giorgio Silli, Marco Mastracci e la responsabile dell’Ufficio Programmazione, Innovazione e Competitività delle Politiche turistiche della Regione Abruzzo Cinzia Liberatore; previsto poi il Talk con gli scannesi all’estero. I lavori saranno coordinati dal giornalista Francesco Di Leo.

Le Celebrazioni per la nascita del PNALM, istituite dalla Regione Abruzzo, con un’apposita Legge, intendono valorizzare questi primi 100 anni e sono pensate come un’iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l’Ente Parco, gli Enti locali e le Associazioni del territorio. Fino a settembre 2023 saranno realizzate iniziative culturali, artistiche e scientifiche, seminari, studi e ricerche, a cura di un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rilevati professionalità, che hanno operato elaborando momenti di confronto e di divulgazione per raccontare al meglio la storia e le tematiche del centenario Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. I protagonisti, insieme alla fauna e alla flora del Parco, sono i Comuni dell’area abruzzese – Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea – e le loro comunità, che ne hanno fatto la storia e il passato, ma che, soprattutto, ne costruiranno il futuro e lo sviluppo nei prossimi anni.