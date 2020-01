CENTRO GIURIDICO DEL CITTADINO: DEPURATORI, SVOLTA PER IL FUCINO,AVEZZANO AVRÀ L’IMPIANTO UNICO

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla costanza dell’ing. Corrado Rossi direttore Ersi Abruzzo ambito Aquilano, dal Dirigente del CAM ing. Leo Corsini.

Rruolo importantissimo l’hanno avuto il presidente del CAM dott.ssa Emanuela Morgante ,Il presidente dell’ARAP Dott. Giuseppe Savini ed il Commissario prefettizio di Avezzano Dott. Mauro Passerotti ,che sapientemente hanno trovato la via amministrativa per il passaggio del Depuratore dall’ARAP al CAM.

Questa che è stata una lunga trattativa politica –amministrativa è l’inizio di un percorso che ci porterà alla totale depurazione in primis della nostra città e a seguire Ovindoli, parte della città di Celano, San Pelino, Borgo Incile e Borgo via Nuova.

Andiamo per ordine primo atto da fare è rimodulare il 1.569.125 di euro (importo effettivo da concessione di finanziamento )stanziati per adeguamento di Pozzillo non più utile spenderli per tale fine ,ma realizzare subito una nuova linea con maggior capacità di quella esistente e che porti i reflui da Pozzillo al nuovo depuratore.

L’ing. Rossi e Ing. Corsini è da qualche tempo che hanno la soluzione a tutta la problematica, il progetto è lì pronto e la regione può dare una grossa mano a sveltire l’iter amministrativo necessario e se necessario a coprire gli importi mancanti per tutta l’operazione.

Dire che Avezzano e frazioni con Celano tutti i reflui saranno trattati vorrà dire che la piana del fucino potrà divenire un orto da far invidia.

Resta aperto il discorso Nucleo industriale affrontato energicamente dal Dott. Passerotti e dall’ARAP ed anche qui con il supporto della regione si potrà avere una sezione nel nuovo depuratore tutto per il nucleo industriale che depurerà i suoi reflui al 100%.

Come Centro Giuridico attenti da anni a questa problematica siamo un po’ ottimismi credendo che si stia prendendo la via giusta per chiudere l’annoso problema della depurazione cittadina.

Augusto Di Bastiano