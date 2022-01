CENTRO GIURIDICO DEL CITTADINO: FERROVIA L’AQUILA -AVEZZANO, LA POLITICA NE DISCUTA MA……..

Le considerazioni che fa su Facebook Nicola Orlando Pisegna già Vicepresidente del Consiglio Regionale mi sembrano convincenti e concrete .

Pisegna scrive :“Io non so se quando dicono queste cose (ferrovia L’Aquila -Avezzano) ci credono veramente. La Marsica in questo mese anziché scoprire” l’uovo di Colombo”, dovrebbe concentrarsi sul contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Abruzzo 2016 – 2023 che prevede a giorni la consegna del terzo treno ” pop” ( due sono già in esercizio sulla costa) che , allocato sulla tratta Pescara – Roma porterebbe il tempo di percorrenza da 3h22′ a 2h55′. Prima che arrivi l’ennesimo scippo svegliamoci invece di parlare di fantascienza.”

E bene ricordare che Il 12 settembre 2021 è’ stata effettuata la corsa prova per acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie per poter attivare un eventuale collegamento veloce su ferro dalla costa adriatica alla Capitale.

10/01/2021 Augusto Di Bastiano

Le dichiarazioni dei vertici TUA Abruzzo

Giuliante (Presidente TUA): “Abbiamo sempre sostenuto le potenzialità del servizio ferroviario”.

Dolfi (Direttore Divisione Ferroviaria TUA): “Nuovi treni in consegna e sviluppo dei servizi”

Pescara-Roma Termini su ferrovia con un treno di TUA.

E’ stata effettuata oggi la corsa prova per acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie per poter attivare un eventuale collegamento veloce su ferro dalla costa adriatica alla Capitale.

La Divisione Ferroviaria di TUA, infatti, sta mettendo in atto una serie di adempimenti per testare la fattibilità tecnica, in termini di competenze e di materiale rotabile, per la realizzazione del collegamento.

La corsa prova, effettuata con un treno “Lupetto” TUA, è partita dalla stazione di Lanciano ed ha toccato le stazioni di Pescara, Sulmona, Avezzano, Tivoli e Roma Termini.

“Abbiamo sempre sostenuto le potenzialità del servizio ferroviario – ha dichiarato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA – e la corsa prova di oggi che ha collegato la costa con la Capitale e ha toccato i principali centri dell’entroterra abruzzese, dimostra la concreta possibilità di realizzare il collegamento con i nostri treni. Abbiamo voluto verificare tecnicamente la fattibilità del progetto e ci possiamo ritenere ampiamente soddisfatti degli esiti del test che, di fatto, ci permettono di ragionare in termini di sviluppo ulteriore e futuro”.

La corsa prova si è svolta regolarmente e ha permesso di acquisire i contesti operativi da parte degli istruttori di TUA che poi estenderanno le competenze a tutto il personale coinvolto.

Ad accelerare il processo imprenditoriale ed industriale, riguardante l’implementazione dell’offerta trasportistica, è stato il neo Direttore della Divisione Ferroviaria di TUA, Enrico Dolfi, proveniente dal mondo ferroviario privato: “Abbiamo valutato gli impatti tecnici del servizio veloce sia in termini di risorse sia di materiale rotabile e analizzato i riflessi operativi – ha spiegato Enrico Dolfi – che potrebbero trovare una concreta realizzazione alla luce della prossima consegna di ulteriori elettrotreni Alstom di ultima generazione con maggiori capienze che auspico possano entrare in servizio entro la fine del 2022 con un progetto di collaborazione per un servizio a mercato che sottoporremo in tempi brevi ai vertici di Trenitalia. Sono molto soddisfatto – ha continuato Dolfi – dell’efficace opera delle strutture aziendali che hanno subito, e con entusiasmo, raccolto la sfida per poter dimostrare di essere pronti alla realizzazione di nuovi servizi”.